Коли Шарлі опиняється на березі річки, вона відмовляється заходити у воду. Через страх собаку ніщо не може змусити пірнути.
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Власниця чотирилапої пояснила, що вона може гратися на мілководді, влаштовувати собі грязьові ванни, проте якщо вода торкається її живота — далі вона не зайде.
Жінка пригадала, що намагалася заманити собаку, кинувши палицю у річку. Проте Шарлі тільки замирала на березі й дивилася як хвилі відносять її омріяну забавку.
Тоді на допомогу приходить Юма, яка кидається у воду, аби схопити палицю та віддати своїй подрузі. Після цього обидва ретривери грають на березі річки.
Дивіться відео: як Юма допомагає Шарлі
Виявилося, що Юма взагалі не ділиться іграшками, тому господиня була здивована вчинком домашньої улюблениці.
Юма – альфа. Те, що Юма хоче, Юма й отримує. Удома вона ніколи б не відмовилася від іграшки заради Шарлі. Проте коли Шарлі стоїть та скиглить у воді за палицею, Юма не вагається,
– пояснила власниця.
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Здається, що собака відчуває, наскільки її подруга боїться води, тому готова розділити з нею свої веселощі. Навіть якщо для цього їй доведеться ділитися.