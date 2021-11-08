Коли Шарлі опиняється на березі річки, вона відмовляється заходити у воду. Через страх собаку ніщо не може змусити пірнути.

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Власниця чотирилапої пояснила, що вона може гратися на мілководді, влаштовувати собі грязьові ванни, проте якщо вода торкається її живота — далі вона не зайде.

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Жінка пригадала, що намагалася заманити собаку, кинувши палицю у річку. Проте Шарлі тільки замирала на березі й дивилася як хвилі відносять її омріяну забавку.

Тоді на допомогу приходить Юма, яка кидається у воду, аби схопити палицю та віддати своїй подрузі. Після цього обидва ретривери грають на березі річки.

Дивіться відео: як Юма допомагає Шарлі

Виявилося, що Юма взагалі не ділиться іграшками, тому господиня була здивована вчинком домашньої улюблениці.

Юма – альфа. Те, що Юма хоче, Юма й отримує. Удома вона ніколи б не відмовилася від іграшки заради Шарлі. Проте коли Шарлі стоїть та скиглить у воді за палицею, Юма не вагається,

– пояснила власниця.

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Здається, що собака відчуває, наскільки її подруга боїться води, тому готова розділити з нею свої веселощі. Навіть якщо для цього їй доведеться ділитися.