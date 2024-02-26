Сбежала из "дома" и наслаждается свободой: в Чернобыле показали грызуна, который выдерживает до -35

В Чернобыльском заповеднике попала в объектив фотокамеры нутрия. Вероятно, она сбежала из какого-то хозяйства, и теперь наслаждается свободной жизнью.

Что известно о нутрии?

Нутрии внешне похожих на больших крыс, их еще называют болотными бобрами. Для Европы этот грызун является чужеродным видом, ведь родом он аж из Южной Америки. В Украине встречается преимущественно в местах искусственного содержания и разведения.

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Эти животные быстро приспосабливаются к дикой природе, не боясь снегов и морозов, ведь на своей родине нутрии, говорят, выдерживают до -35.

Длина ее тела достигает 60 сантиметров, хвоста – до 45 сантиметров, весит нутрия 5 – 10 килограммов, редко 15 килограммов. Самцы обычно крупнее самок.

Нутрия в Чернобыле попала на фото / Фото Виктора Кучинского

Нутрия ведет полукочевой образ жизни, оставаясь в основном на территории, где есть достаточно пищи и естественных укрытий. Она отдыхает и воспитывает свое потомство в открытых гнездах, которые есть на кочках и в густых зарослях из согнутых стеблей камыша и рогоза. Кроме того, на крутых берегах нутрия роет норы, которые могут быть простыми туннелями или сложными системами ходов.

Тайники нутрии часто расположены по тропинкам, которые животные создают вблизи своего убежища. Эти животные формируют группы размером от 2 до 13 особей, состоящие из взрослых самок, их потомства и самца. Молодые самцы чаще живут отдельно.

Кстати, эти грызуны имеют очень хороший слух. Нутрия прекрасно плавает и ныряет. Под водой может находиться до 10 минут. В жаркие дни она менее подвижна и обычно скрывается в тени.

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