Новый коврик с котятами очень удивил кота: эпическое видео
Источник:тикток thornhasalife
Коты очень любят свое пространство, которое считают родным и хорошо знакомым. Иногда новые предметы в интерьере могут не просто раздражать их, а даже изрядно испугать.
Так произошло с полосатым котом из США. Его владелица сняла этот курьезный момент на видео и выложила у тикток.
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Кот испугался коврика
Кадры за считанные дни набрали более 135 тысяч лайков. Видео попало в рекомендации и стало вирусным. Его сюжет очень прост: хозяйка принесла в дом новый коврик с большим изображением кошек.
Обновку внезапно увидел испуганный кот. Он ощетинился, распушил хвост и стал бубнить себе под нос. Хозяйка и ее подруга не могли сдержать смеха, глядя на сконфуженного любимца.
В конце концов, это лучше увидеть своими глазами:
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Вот так выглядели котята, так испугавшие четырехлапого / Скриншот
Почему коты боятся новых предметов
Источник: Catster
- Хотя кошки – хищники и часто проявляют незаурядную храбрость, есть немало вещей, которые пугают пушистиков до безумия.
- Больше всего – что-то новое в привычном для них пространстве. Большой предмет, новая мебель или техника, имеющая "не домашний" запах, могут восприниматься котиком как враг. То же происходит и с новыми животными или людьми в доме.
- Незнакомое место пугает кота, ему нужно много времени, чтобы свыкнуться и пометить его своим запахом.
- Чтобы котику было легче пережить стресс, сделайте комфортное место для кота, где он может укрыться от того, что пугает его. Это снизит уровень стресса и напряжения.