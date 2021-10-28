Новый коврик с котятами очень удивил кота: эпическое видео

Коты очень любят свое пространство, которое считают родным и хорошо знакомым. Иногда новые предметы в интерьере могут не просто раздражать их, а даже изрядно испугать.

Так произошло с полосатым котом из США. Его владелица сняла этот курьезный момент на видео и выложила у тикток.

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Кот испугался коврика

Кадры за считанные дни набрали более 135 тысяч лайков. Видео попало в рекомендации и стало вирусным. Его сюжет очень прост: хозяйка принесла в дом новый коврик с большим изображением кошек.

Обновку внезапно увидел испуганный кот. Он ощетинился, распушил хвост и стал бубнить себе под нос. Хозяйка и ее подруга не могли сдержать смеха, глядя на сконфуженного любимца.

В конце концов, это лучше увидеть своими глазами:

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Для того, чтобы кот был здоров и счастлив, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь



Вот так выглядели котята, так испугавшие четырехлапого / Скриншот

Почему коты боятся новых предметов

Источник: Catster