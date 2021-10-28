Так сталося зі смугастим котиком зі США. Його власниця зняла цей курйозний момент на відео і виклала у тікток.
Цікаво З першого дня і назавжди: 5 гарантій від Friskies® для ваших улюбленців
Кіт злякався килимка
Кадри за лічені дні набрали понад 135 тисяч лайків. Відео потрапило у рекомендації і стало вірусним. Його сюжет дуже простий: хазяйка принесла у дім новий килимок із великим зображенням котів.
Обновку раптово побачив кіт, який щодуху перелякався. Він наїжачився, розпушив хвоста і почав бубніти собі під ніс. Хазяйка та її подруга не могли стримати сміху, дивлячись на сконфуженого улюбленця.
Зрештою, це краще побачити на власні очі:
До теми Собаки чи переїзд у новий дім: чого найбільше бояться коти
Ось так виглядали кошенята, які так перелякали чотирилапого / Скриншот
Чому коти бояться нових предметів
Джерело: Catster
- Хоча кішки – хижаки й часто виявляють неабияку хоробрість, є чимало речей, які лякають пухнастиків до нестями.
- Чи не найбільше – щось нове у звичному для них просторі. Великий предмет, нові меблі чи техніка, які мають "не домашній" запах – можуть сприйнятися котиком як ворог. Те саме відбувається і з новими тваринами чи людьми у домі.
- Незнайоме місце лякає кота, йому потрібно чимало часу, щоб звикнути й помітити його своїм запахом.
- Щоб котику було легше пережити стрес, зробіть комфортне місце для кота, де він може заховатися від того, що його лякає. Це знизить рівень стресу й напруги.