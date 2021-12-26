Ноутбук для кота и другие интересности: 5 идей подарков тем, кто любит пушистиков

Новогодние праздники уже скоро, и это отличный шанс порадовать своих родных и друзей, которые не могут жить без котиков. Узнайте, что можно подарить владельцам этих чудесных животных.

Некоторые сувениры и подарки подойдут не только хозяевам четырехлапых, а и тем, кто любит пушистиков, но не имеет собственного. Сегодня на рынке есть множество отличных вариантов для "кошачьего" подарка.

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Дизайнерская когтеточка



Фото Tuft and Paw

Этот предмет не только практичный, но и очень стильный. Выбирайте модели, которые украсят пространство – такие точно понравятся владельцам кошек.

Ноутбук для кота



Фото Chewy

Все коты любят сидеть на клавиатуре своих хозяев. При этом они ужасно мешают работать, а иногда отправляют в рабочие чаты причудливые наборы букв.

Чтобы кот оставил в покое лэптоп своего владельца, ему можно подарить собственный гаджет. Такой подарок точно понравится четырехлапому.

Стильные мисочки для кошек

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь



Фото Amazon

Красивые тарелки для котиков могут стать отличным дополнением интерьера. К тому же котикам удобно есть из керамической посуды – она достаточно тяжелая и не скользит по полу.

Носки с котами



Фото Amazon

Этот подарок будет по душе не только владельцам кошек, но и тем, кому просто нравятся пушистики. Сегодня на рынке огромный выбор стильных носков, среди которых точно встретятся и котики.

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Горшок в виде кошки



Фото Etsy

Здесь можно выращивать кошачью мяту, а можно – любимые кактусы.