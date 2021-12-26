Деякі сувеніри й подарунки підійдуть не лише господарям чотирилапих, а й тим, хто любить пухнастиків, однак не має свого. Сьогодні на ринку є безліч чудових варіантів для "котячого" подарунку.

До теми Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця

Дизайнерська кігтеточка



Фото Tuft and Paw

Цей предмет не тільки практичний, а ще й дуже стильний. Обирайте моделі, які прикрасять собою простір – такі точно сподобаються власникам котів.

Ноутбук для кота



Фото Chewy

Усі коти обожнюють сидіти на клавіатурі своїх господарів. При цьому вони страшенно заважають працювати, а іноді відправляють в робочі чати химерні набори літер.

Щоб кіт дав спокій лептопу свого власника, йому можна подарувати власний ґаджет. Такий подарунок точно сподобається чотирилапому.

Для того, щоб кіт був здоровим і щасливим, він потребує збалансованого харчування. Саме такими є корми Purina®, смак яких задовольнить навіть вибагливого улюбленця. Обрати їх можна тут.

Стильні мисочки для котів



Фото Amazon

Красиві тарілки для котиків можуть стати чудовим доповненням інтер'єру. До того ж котикам зручно їсти з керамічного посуду – він достатньо важкий та не ковзає по підлозі.

Шкарпетки з котами



Фото Amazon

Цей подарунок буде до душі не тільки власникам котів, а й тим, кому просто подобаються пухнасті тварини. Сьогодні на ринку є величезний вибір стильних шкарпеток, серед яких точно зустрінуться й котики.

Вам сподобається Кошенята уважно дивилися мультсеріал "Том і Джеррі": кумедне відео

Горщик у вигляді кішки



Фото Etsy

Тут можна вирощувати котячу м'яту, а можна – улюблені кактуси.