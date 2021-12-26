Деякі сувеніри й подарунки підійдуть не лише господарям чотирилапих, а й тим, хто любить пухнастиків, однак не має свого. Сьогодні на ринку є безліч чудових варіантів для "котячого" подарунку.
До теми Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця
Дизайнерська кігтеточка
Фото Tuft and Paw
Цей предмет не тільки практичний, а ще й дуже стильний. Обирайте моделі, які прикрасять собою простір – такі точно сподобаються власникам котів.
Ноутбук для кота
Фото Chewy
Усі коти обожнюють сидіти на клавіатурі своїх господарів. При цьому вони страшенно заважають працювати, а іноді відправляють в робочі чати химерні набори літер.
Щоб кіт дав спокій лептопу свого власника, йому можна подарувати власний ґаджет. Такий подарунок точно сподобається чотирилапому.
Стильні мисочки для котів
Фото Amazon
Красиві тарілки для котиків можуть стати чудовим доповненням інтер'єру. До того ж котикам зручно їсти з керамічного посуду – він достатньо важкий та не ковзає по підлозі.
Шкарпетки з котами
Фото Amazon
Цей подарунок буде до душі не тільки власникам котів, а й тим, кому просто подобаються пухнасті тварини. Сьогодні на ринку є величезний вибір стильних шкарпеток, серед яких точно зустрінуться й котики.
Вам сподобається Кошенята уважно дивилися мультсеріал "Том і Джеррі": кумедне відео
Горщик у вигляді кішки
Фото Etsy
Тут можна вирощувати котячу м'яту, а можна – улюблені кактуси.