Некоторые сувениры и подарки подойдут не только хозяевам четырехлапых, а и тем, кто любит пушистиков, но не имеет собственного. Сегодня на рынке есть множество отличных вариантов для "кошачьего" подарка.

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Дизайнерская когтеточка

Что подарить тем, кто любит кошек
Фото Tuft and Paw

Этот предмет не только практичный, но и очень стильный. Выбирайте модели, которые украсят пространство – такие точно понравятся владельцам кошек.

Ноутбук для кота

Что подарить тем, кто любит кошек
Фото Chewy

Все коты любят сидеть на клавиатуре своих хозяев. При этом они ужасно мешают работать, а иногда отправляют в рабочие чаты причудливые наборы букв.

Чтобы кот оставил в покое лэптоп своего владельца, ему можно подарить собственный гаджет. Такой подарок точно понравится четырехлапому.

Стильные мисочки для кошек

Что подарить тем, кто любит кошек
Фото Amazon

Красивые тарелки для котиков могут стать отличным дополнением интерьера. К тому же котикам удобно есть из керамической посуды – она достаточно тяжелая и не скользит по полу.

Носки с котами

Что подарить тем, кто любит кошек
Фото Amazon

Этот подарок будет по душе не только владельцам кошек, но и тем, кому просто нравятся пушистики. Сегодня на рынке огромный выбор стильных носков, среди которых точно встретятся и котики.

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Горшок в виде кошки

Что подарить тем, кто любит кошек
Фото Etsy

Здесь можно выращивать кошачью мяту, а можно – любимые кактусы.