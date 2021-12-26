Некоторые сувениры и подарки подойдут не только хозяевам четырехлапых, а и тем, кто любит пушистиков, но не имеет собственного. Сегодня на рынке есть множество отличных вариантов для "кошачьего" подарка.
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Дизайнерская когтеточка
Фото Tuft and Paw
Этот предмет не только практичный, но и очень стильный. Выбирайте модели, которые украсят пространство – такие точно понравятся владельцам кошек.
Ноутбук для кота
Фото Chewy
Все коты любят сидеть на клавиатуре своих хозяев. При этом они ужасно мешают работать, а иногда отправляют в рабочие чаты причудливые наборы букв.
Чтобы кот оставил в покое лэптоп своего владельца, ему можно подарить собственный гаджет. Такой подарок точно понравится четырехлапому.
Стильные мисочки для кошек
Фото Amazon
Красивые тарелки для котиков могут стать отличным дополнением интерьера. К тому же котикам удобно есть из керамической посуды – она достаточно тяжелая и не скользит по полу.
Носки с котами
Фото Amazon
Этот подарок будет по душе не только владельцам кошек, но и тем, кому просто нравятся пушистики. Сегодня на рынке огромный выбор стильных носков, среди которых точно встретятся и котики.
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Горшок в виде кошки
Фото Etsy
Здесь можно выращивать кошачью мяту, а можно – любимые кактусы.