Пока неизвестна ни пол малыша, также не называли имени. Однако посетители уже могли посмотреть на малыша.
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В Нью-Йорке посетители увидели новорожденного морского льва
Это первый младенец, который родился от матери Арианы. Официальные представители говорят, что она внимательно относится к детенышу, защищает его, является отличной мамой,
– говорится в сообщении.
Это уже 5 младенец с 2010 года в аквариуме Нью-Йорка.
Малыш появился на свет в конце мая. Команда аквариума объяснила, что мать и младенец чувствуют себя прекрасно.
Посетители смогли увидеть новорожденного морского льва: смотрите видео
Что известно об аквариуме в Нью-Йорке
- Это аквариум, который относится к Обществу охраны дикой природы (WCS).
- Аквариум занимается тем, что пытается сохранить диких животных.
- Калифорнийские морские львы – единственный вид, который экспонируется во всех пяти парках WCS в Нью-Йорке – зоопарке Бронкса, Центральном парк, Проспект-парке, зоопарке Куинз и Нью-Йоркском аквариуме.
- Морских львов периодически перемещают между парками для размножения, чтобы обеспечить популяцию устойчивой и генетически здоровой.
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