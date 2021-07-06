Пока неизвестна ни пол малыша, также не называли имени. Однако посетители уже могли посмотреть на малыша.

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В Нью-Йорке посетители увидели новорожденного морского льва

Это первый младенец, который родился от матери Арианы. Официальные представители говорят, что она внимательно относится к детенышу, защищает его, является отличной мамой,

– говорится в сообщении.

Это уже 5 младенец с 2010 года в аквариуме Нью-Йорка.

Малыш появился на свет в конце мая. Команда аквариума объяснила, что мать и младенец чувствуют себя прекрасно.

Посетители смогли увидеть новорожденного морского льва: смотрите видео

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Что известно об аквариуме в Нью-Йорке Это аквариум, который относится к Обществу охраны дикой природы (WCS).

Аквариум занимается тем, что пытается сохранить диких животных.

пытается сохранить диких животных. Калифорнийские морские львы – единственный вид, который экспонируется во всех пяти парках WCS в Нью-Йорке – зоопарке Бронкса, Центральном парк, Проспект-парке, зоопарке Куинз и Нью-Йоркском аквариуме.

Морских львов периодически перемещают между парками для размножения, чтобы обеспечить популяцию устойчивой и генетически здоровой.