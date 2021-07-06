Наразі невідома ні стать малюка, також не називали ім'я. Проте відвідувачі вже могли подивитись на малюка.

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В Нью-Йорку відвідувачі побачили новонародженого морського лева

Це перше немовля, яке народилося від матері Аріани. Офіційні представники кажуть, що вона уважно ставиться до дитинчати, захищає його, є чудовою мамою,

– мовиться у повідомленні.

Це вже 5 немовля з 2010 року в акваріумі Нью-Йорка.

Малюк з'явився на світ наприкінці травня. Команда акваріуму пояснила, що мати та немовля почуваються чудово.

Відвідувачі змогли побачити новонародженого морського лева: дивіться відео

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Що відомо про акваріум в Нью-Йорку Це акваріум, який належить до Товариства охорони дикої природи (WCS).

Акваріум займається тим, що намагається зберегти дикі тварини.

Каліфорнійські морські леви – єдиний вид, який експонується у всіх п'яти парках WCS у Нью-Йорку – зоопарку Бронкса, Центрального парку, Проспект-Парку, зоопарку Квінз та Нью-Йоркському акваріумі.

Морських левів періодично переміщують між парками для розмноження, щоб забезпечити популяцію стійкою та генетично здоровою.

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