Наразі невідома ні стать малюка, також не називали ім'я. Проте відвідувачі вже могли подивитись на малюка.
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В Нью-Йорку відвідувачі побачили новонародженого морського лева
Це перше немовля, яке народилося від матері Аріани. Офіційні представники кажуть, що вона уважно ставиться до дитинчати, захищає його, є чудовою мамою,
– мовиться у повідомленні.
Це вже 5 немовля з 2010 року в акваріумі Нью-Йорка.
Малюк з'явився на світ наприкінці травня. Команда акваріуму пояснила, що мати та немовля почуваються чудово.
Відвідувачі змогли побачити новонародженого морського лева: дивіться відео
Що відомо про акваріум в Нью-Йорку
- Це акваріум, який належить до Товариства охорони дикої природи (WCS).
- Акваріум займається тим, що намагається зберегти дикі тварини.
- Каліфорнійські морські леви – єдиний вид, який експонується у всіх п'яти парках WCS у Нью-Йорку – зоопарку Бронкса, Центрального парку, Проспект-Парку, зоопарку Квінз та Нью-Йоркському акваріумі.
- Морських левів періодично переміщують між парками для розмноження, щоб забезпечити популяцію стійкою та генетично здоровою.
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