В конце января женщина по имени Кристина Эйт, живущая в городке Фэрфилд, озадачила зоозащитные службы странным подопечным – животным, которое она нашла в зимний день. По словам женщины, существо было очень напугано, поэтому Эйт забрала его с собой.

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Кристина нашла неизвестное животное вблизи своего двора. По словам женщины, она увидела у дверей своего дома следы от лап и решила проследить, куда они ведут.

Женщина думала, что отпечатки лап принадлежит собаке соседей, которые недавно съехали, однако была очень удивлена, увидев, что перед ней – незнакомое существо.

Я заметила животное слева от меня, и оно было такое напуганное, замерзшее и дрожащее, что я не могла думать ни о чем, кроме "Это существо нуждается в помощи",

– рассказала Эйт.

Женщина смогла заманить животное в свой подвал – так существо смогло получить теплый уголок. После этого она обратилась в Wildlife Works, местную Службу спасения животных – Кристина думала, что наткнулась на койота.

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И после того, как спасатели приехали, животное осталось загадкой – Морган Баррон, сертифицированный реабилитолог из дикой природы в Wildlife Works, не могла определить, что это за животное.

В любом случае стоит быть осторожными – это животное может быть переносчиком бешенства. Это может быть необычный койот, должны его оставить здесь, пока не проведут соответствующие генетические тесты,

– объяснила Баррон.

Также эксперт предположила, что поскольку животное пугливое и не проявляет никаких признаков агрессии, это может быть довольно странная собака.

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на удивительные. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.

Пока неизвестное существо лечат от чесотки и держат в изоляции.