Наприкінці січня жінка на ім’я Крістіна Ейт, яка живе в містечку Ферфілд, спантеличила зоозахисні служби дивним підопічним – тваринкою, яку вона знайшла у зимовий день. За словами жінки, істота була дуже налякана, тому Ейт забрала її з собою.

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Крістіна знайшла невідому тварину поблизу свого подвір’я. За словами жінки, вона побачила біля дверей свого будинку сліди від лап і вирішила прослідкувати, куди вони ведуть.

Жінка думала, що відбитки лап належить собаці сусідів, які нещодавно з’їхали, проте була дуже здивована, побачивши, що перед нею – незнайома істота.

Я помітила тварину ліворуч від мене, і вона була така налякана, змерзла і тремтяча, що я не могла думати ні про що, окрім "Це створіння потребує допомоги",

– розповіла Ейт.

Жінка змогла заманити тварину до свого підвалу – так істота змогла отримати теплий куточок. Після цього вона звернулася до Wildlife Works, місцевої служби порятунку тварин – Крістіна думала, що натрапила на койота.

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Та після того, як рятувальники приїхали, тварина залишилася загадкою – Морган Баррон, сертифікована реабілітологиня з дикої природи в Wildlife Works, не могла визначити, що це за тварина.

У будь-якому випадку варто бути обережними – ця тварина може бути переносником сказу. Це може бути незвичайний койот, мусимо його залишити тут, поки не проведуть відповідні генетичні тести,

– пояснила Баррон.

Також експертка припустила, оскільки тварина полохлива та не проявляє жодних ознак агресії, це може бути досить дивна собака.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Наразі невідому істоту лікують від корости та тримають в ізоляції.