Наприкінці січня жінка на ім’я Крістіна Ейт, яка живе в містечку Ферфілд, спантеличила зоозахисні служби дивним підопічним – тваринкою, яку вона знайшла у зимовий день. За словами жінки, істота була дуже налякана, тому Ейт забрала її з собою.
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Крістіна знайшла невідому тварину поблизу свого подвір’я. За словами жінки, вона побачила біля дверей свого будинку сліди від лап і вирішила прослідкувати, куди вони ведуть.
Жінка думала, що відбитки лап належить собаці сусідів, які нещодавно з’їхали, проте була дуже здивована, побачивши, що перед нею – незнайома істота.
Я помітила тварину ліворуч від мене, і вона була така налякана, змерзла і тремтяча, що я не могла думати ні про що, окрім "Це створіння потребує допомоги",
– розповіла Ейт.
Жінка змогла заманити тварину до свого підвалу – так істота змогла отримати теплий куточок. Після цього вона звернулася до Wildlife Works, місцевої служби порятунку тварин – Крістіна думала, що натрапила на койота.
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Та після того, як рятувальники приїхали, тварина залишилася загадкою – Морган Баррон, сертифікована реабілітологиня з дикої природи в Wildlife Works, не могла визначити, що це за тварина.
У будь-якому випадку варто бути обережними – ця тварина може бути переносником сказу. Це може бути незвичайний койот, мусимо його залишити тут, поки не проведуть відповідні генетичні тести,
– пояснила Баррон.
Також експертка припустила, оскільки тварина полохлива та не проявляє жодних ознак агресії, це може бути досить дивна собака.
Наразі невідому істоту лікують від корости та тримають в ізоляції.