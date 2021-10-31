Невероятно милые костюмы для домашних животных на Хэллоуин: 30+ волшебных фото

Хэллоуин – праздник, который нравится и детям, и взрослым. Наши домашние любимцы тоже не хотят оставаться в стороне, когда вся семья празднует. Только взгляните на эти великолепные костюмы для собак, кошек, морских свинок и даже ящериц. Многие из них легко сделать собственноручно.

Хэллоуин начинают праздновать вечером 31 октября, в канун Дня всех святых. Вы еще можете сделать неповторимый костюм для своего четырехлапого. Или просто полюбоваться фотографиями любимцев, которые празднуют этот день вместе со своими хозяевами.

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Простые костюмы, которые можно сделать собственноручно

Источник: Daily Paws

Эти несложные костюмы можно сделать за несколько часов до праздника. Ваш любимец точно поразит гостей своим обаятельным видом!

Бумажный стакан из Старбакса



Фото percy_the_papillon_dog

Пес-мочалка



Фото winniethegwp

Гарри Поттер



Фото twoweedogs

Волшебное привидение в простыне



Фото hudsonandlevisworld

Милая летучая мышь



Фото alanaclerkin

Смотрите больше фото простых костюмов / Фото из инстаграма

Костюмы для собак

Источник: Unsplash

Собаки – домашние питомцы, которые всегда рядом с хозяином. Конечно, они не хотят оставаться в стороне от семейных праздников. За вкусности можно уговорить почти любую собачку надеть костюм и наслаждаться вечеринкой вместе с вами.

Милое привидение в простыне



Фото Unsplash

Мопс-Йода



Фото Unsplash

Пес-Бэтмен



Фото Unsplash

Хэллоуинское украшение для собачки



Фото Unsplash

Собака, которую одели человеком



Фото Unsplash

Смотрите фото из традиционного Хэллоуинского парада собак в Нью-Йорке / Фото из инстаграма / Источник Daily Paws

Костюмы для кошек

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и более здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которое испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать

Источник: Daily Paws

Котиков сложнее заставить примерить костюм, но терпение и вкусности смогут вам помочь. Для кошек тоже существует немало интересных хэлоуинских образов.

Вампир



Фото Unsplash

Симпатичная тыква



Фото Unsplash

Кот и пес Дракулы



Фото Chewy.com

Милые авокадо

Фото Chewy.com

Костюм бабушки



Фото Chewy.com

Костюмы для маленьких животных

Маленькие зверьки очень мило смотрятся в хэллоуинских костюмчиках. Вряд ли ваша ящерица или морская свинка с удовольствием будут носить этот костюм в течение вечера, но милое фото вы точно успеете сделать.

Морская свинка-пожарный



Фото Frisco

Превратите свою ящерицу в дракона



Фото Thrills&Chills

Свинка-кетчуп



Фото Thrills&Chills

Хомячок-акула



Фото Cyeollo

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Милый крошечный Бэтмен



Фото Rubie`s

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