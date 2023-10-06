Неприятный запах изо рта собаки указывает на определенные заболевания: объяснение ветеринара

6 октября 2023, 10:50
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Источник:

Ukr.Media

Ветеринарные эксперты пролили свет по признакам заболевания домашних животных. Врачи подчеркнули, что существует несколько признаков, которые являются сигналом об ухудшении здоровья питомца.

Когда несвежее дыхание является признаком патологии и отклонением от нормы – узнайте дальше!

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Неприятный запах у собак может быть признаком болезни

Следует отметить, что заметное изменение поведенческих моделей домашних животных может служить признаком потенциальной болезни. Можно наблюдать понижение уровня активности в сочетании со снижением активности в игре с мячом.

Также состояние шерсти домашнего питомца может дать ценную информацию о его общем состоянии здоровья. Наличие залысин или чрезмерное выпадение волос не должно оставаться незамеченным.

Еще одна характеристика, на которую следует обратить внимание – это появление неприятного запаха изо рта, что может свидетельствовать об основном заболевании. Следовательно, очень важно оставаться бдительным и наблюдательным к любым изменениям в самочувствии наших любимых домашних животных.

Владельцам домашних животных рекомендуется обратиться к ветеринару, если их любимцы испытывают потерю аппетита. Очень важно быть внимательным, когда животное не заинтересовано в употреблении пищи, поскольку это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Стресс часто может являться фактором, способствующим изменению аппетита домашних животных.

О чем свидетельствует несвежее дыхание у собак / Фото UnSplash

Кроме того, чрезмерная жажда, которую обнаруживает домашнее животное, также может являться сигналом о возможных проблемах со здоровьем.

Специалисты в этой области отмечают, что не стоит игнорировать такие изменения в самочувствии питомца. Поэтому настоятельно рекомендуют своевременно записаться на консультацию к квалифицированному ветеринарному специалисту, который сможет подробно оценить состояние вашего питомца и поставить точный диагноз.

Обратите внимание: несмотря на нашу привязанность к пушистым друзьям, время от времени приходится оставлять их самих. Продолжительность времени, в течение которого домашние животные могут оставаться наедине, определяется двумя ключевыми факторами: возрастом и породой. Как надолго можно оставлять собаку наедине – читайте по ссылке!

Автор: Марта Касіянчук