Неожиданные гости: дружелюбная собака привела домой корову – видео

Каждый из нас хотя бы раз в жизни приводил друзей домой, где устраивали "ночные посиделки". Милый песик подумал, что тоже имеет на это право, потому привел домой друга, появления которого точно никто не ожидал. Веселое видео быстро завоевало популярность сети.

Вирусное видео было опубликовано в Твиттере с веселой подписью "Мама, может ли она спать у нас сегодня вечером? Завтра уберу свою комнату! Пожалуйста??".

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В веселом ролике видно, как собака и корова ждут входа в дом.

Вы проявляете любовь к своей собачке , когда заботитесь о ее питании , ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные

в состав которых входят витамины и минералы , обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Клип начинается с того, что "мама" открывает двери в дом. За дверью собака, которая просит ее впустить домой со своим рогатым другом.

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Реакция хозяйки – просто феерическая: