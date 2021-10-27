Неоценимые работники и терапевты: впечатляющие факты о лабрадорах-ретриверах

Лабродор-ретривер – невероятно умная, миролюбивая и жизнерадостная собака. Эта порода очень подвижна, что позволит наполнить дом невероятной атмосферой.

Любят воду

Лабрадор-ретривер единственная порода собак в мире, имеющая перепончатые лапы, что позволяет хорошо плавать. Кроме того, у них широкий хвост, выполняющий функцию руля в воде.

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Могут делать почти все

Благодаря своему разуму, стремлению угодить и готовности упорно работать, лабрадоры являются неоценимыми работниками в разных сферах. Они одни из самых популярных вариантов для поисково-спасательных работ, обнаружения бомб и наркотиков, а также им подойдет роль собак-терапевтов.

Энергичные

Несмотря на то, что эта порода выглядит спокойной, она создана бегать, плавать и работать. Те собаки, которые не получают достаточно физических нагрузок, включая, по крайней мере, один длинный и быстрый бег в день, могут демонстрировать деструктивное поведение. Например, жевание предметов или бегство со двора.



Энергичные / Фото Getty Images

Следует заниматься с кинологом

Эти смелые собаки чрезвычайно полны энергией, поэтому им необходима правильная учеба и социализация. Благодаря их уму, занятия с кинологом могут быть в удовольствие как для собаки, так и для владельца.

Бывают 3 цветов

Вы проявляете любовь к своей собачке, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Лабрадоры-ретриверы бывают трех цветов: желтый, черный и шоколадный.



3 вида цветов породы / Фото Eromit Labrador Retrievers

Универсальные спортивные собаки

Благодаря присущему им разуму, послушанию и желанию угодить, собаки этой породы преуспевают в различных видах спорта. Кроме ныряния и охоты, им, как правило, хорошо удаются игры на ловкость и послушание.

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Цвет не является признаком характера

Существует утверждение, что желтые представители наиболее ленивы в этой породе, а черные – лучшие охотники. Однако всему этому отсутствует подтверждение наукой.