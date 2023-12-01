В свои 4 года овчарка уже собрала 35 самых престижных титулов из 20 стран мира. Чем такой особенный пес Карбон – рассказываем дальше!

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Что известно о немецкой овчарке из Киева?

По словам владелицы овчарки Оксаны Тонкаль, с детства Карбоша профессионально учится под руководством хендлера кинологического центра.

Собака каждый день тренируется, потому что работа – это залог успеха. Карбон дает уроки по защите, послушанию, следовой работе, ринговой подготовке.

Он принимал участие во всех соревнованиях в Украине, а затем начал свое первое международное путешествие. Первая победа на выставках в Молдове и Румынии.

Так началась его выставочная карьера. Сейчас в списке его достижений 35 самых престижных титулов, завоеванных в 20 странах мира.

Пес умеет брать след, выполнять самые разные команды. И поражает судей на выставках своей красотой, грацией и породистостью.

Самый титулованный в Украине пес Карбон / Фото из фейсбука Ланы Ветровой

Карбон имеет спокойное поведение и не вредит домашней мебели. Также он не проявляет агрессию к людям. Однако, кажется, даже эта воспитанная собака не защищена от общей собачьей черты – непреодолимого желания гоняться за кошачьими товарищами.

К слову, уже совсем скоро Карбон впервые станет отцом.

В Киеве спасли краснокнижную рысь, которую продавали на OLX.

Недвижимость Киевской области на OLX, раньше Slando, спасли краснокнижную рысь, которая находилась в ужасающем состоянии. Ветеринары давали ей 30% шансов на выздоровление и вообще не были уверены, что малыши встанут на лапы. К счастью, благодаря заботе неравнодушных и надлежащему лечению животное почти восстановилось.

В сентябре зоозащитники вступили в контакт с "продавцами" на платформе OLX и договорились о передаче "товару" за 3,8 тысячи долларов. К делу привлекли работников Обуховского районного управления полиции, которые изъяли рысь и направили животное на передержку для спасенных диких животных.