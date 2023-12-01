У свої 4 роки вівчарка вже зібрала 35 найпрестижніших титулів із 20 країн світу. Чим такий особливий пес Карбон – розповідаємо далі!

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Що відомо про німецьку вівчарку з Києва?

За словами власниці вівчарки Оксани Тонкаль, з дитинства Карбоша професійно навчається під керівництвом хендлера кінологічного центру.

Собака щодня тренується, бо робота – це запорука успіху. Карбон дає уроки щодо захисту, слухняності, слідової роботи, рингової підготовки.

Він брав участь у всіх змаганнях в Україні, а згодом розпочав свою першу міжнародну подорож. І перша перемога на виставках у Молдові та Румунії.

Так розпочалася його виставкова кар'єра. Зараз у списку його досягнень 35 найпрестижніших титулів, завойованих у 20 країнах світу.

Пес уміє брати слід, виконувати найрізноманітніші команди. І вражає суддів на виставках своєю красою, грацією та породистістю.

Найтитулованіший в Україні пес Карбон / Фото з фейсбуку Лани Вєтрової

Карбон має спокійну поведінку та не шкодить домашніх меблів. Також він не проявляє агресії до людей. Однак, здається, навіть ця вихована собака не захищена від загальної собачої риси – непереборного бажання ганятися за котячими товаришами.

До слова, вже зовсім скоро Карбон вперше стане батьком.

У Києві врятували червонокнижну рись, яку продавали на OLX

На Київщині від нелегального продажу на OLX врятували червонокнижну рись, яка перебувала у жахливому стані. Ветеринари давали їй 30% шансів на одужання і взагалі не були певні, що малеча стане на лапи. На щастя, завдяки турботі небайдужих і належному лікуванню тварина майже відновилася.

У вересні зоозахисники вступили в контакт із "продавцями" на платформі OLX і домовились про передачу "товару" за 3,8 тисячі доларів. До справи залучили працівників Обухівського районного управління поліції, які й вилучили рись та направили тварину на перетримку для врятованих диких тварин.