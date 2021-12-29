Недовольные морды: эти домашние животные ненавидят Новый год – 20 смешных фото
Источник:Mixnews
Эти собаки и кошки совсем не разделяют восхищение своих хозяев. Животным не нравятся новогодние костюмчики, елки с украшениями и гирлянды – и они не стесняются это показывать.
Мы понимаем некоторых песиков и котиков – не каждый захочет носить костюм эльфа или участвовать в новогодней фотосессии. А елка с блестящими игрушками вообще отвлекает внимание от главной ценности в доме – милого кота.
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