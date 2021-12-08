Не вешайте слишком рано: в Киевзоо рассказали, как правильно сделать кормушку

Оказывается, кормушки могут навредить птицам. Просто сделать кормушку и насыпать туда крошки хлеба – не поможет птицам, а только сделает хуже.

Существует много правил кормления птиц зимой. Нужно позаботиться, чтобы птички не начали есть из кормушек слишком рано – это сделает их ленивыми и неспособными самостоятельно добывать корм.

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Успех таких кормушек измеряется количеством и видовым разнообразием птиц, которые их выбирают. Лучше всего, чтобы птицы не теряли навыки добывать корм самостоятельно и не образовывали большие скопления,

– рассказывают в Киевском зоопарке.

Правила обустройства кормушек

Не вешайте их слишком рано, а снимайте вовремя

Некоторые люди вешают кормушки уже в ноябре. Осенние кормушки приучают птиц не искать корм самостоятельно.



Не вешайте кормушки слишком рано, а снимайте вовремя / Фото Unsplash

А весенние – заставляют их гнездиться в городе, а не мигрировать в лес. В городских условиях птицам гораздо сложнее выкормить птенцов – ведь малыши питаются преимущественно насекомыми.

Не делайте кормушки из пластика

Это неэкологично. Если такая кормушка упадет с дерева или сломается – превратится в мусор.

Кроме того, в пластиковых кормушках собирается влага, еда там плесневеет – это может привести к отравлению птиц.

Не кормите хлебом

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. Сведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным. ​



Выбирайте полезную еду для птиц / Фото Unsplash

Выбирайте безопасную пищу для птиц: как правило, это разные виды зерна. Дрожжевой хлеб точно не будет полезен пернатым.

Повешайте в безопасном месте

Большое количество птиц привлекает хищников. Ими могут быть как хищные пернатые, так и кошки. Поэтому вешайте кормушку как можно дальше от человеческого жилья – ведь там обычно есть котики.

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Наполняйте кормушку вовремя



Не забывайте наполнять кормушку / Фото Unsplash

Будьте ответственны за птиц, питающихся в вашей "столовой". Пернатые привыкают, что имеют доступную еду постоянно. Если вы не наполните кормушку, они могут целый день ждать возле нее.

Поэтому птицы не найдут себе достаточно пищи где-нибудь до наступления темноты. В такой ситуации крылатые могут погибнуть от холода и голода.

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Каждый год, как только начинает холодать, неравнодушные к природе люди вспоминают о птичьих кормушках и обычно уже в ноябре появляются всевозможные подвесные "домики" из подручных материалов: там и пластиковые бутылки, и тетрапаки. Успех таких кормушек измеряется количеством и видовым разнообразием выбирающих их птиц.