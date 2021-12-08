Существует много правил кормления птиц зимой. Нужно позаботиться, чтобы птички не начали есть из кормушек слишком рано – это сделает их ленивыми и неспособными самостоятельно добывать корм.
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Успех таких кормушек измеряется количеством и видовым разнообразием птиц, которые их выбирают. Лучше всего, чтобы птицы не теряли навыки добывать корм самостоятельно и не образовывали большие скопления,
– рассказывают в Киевском зоопарке.
Правила обустройства кормушек
Не вешайте их слишком рано, а снимайте вовремя
Некоторые люди вешают кормушки уже в ноябре. Осенние кормушки приучают птиц не искать корм самостоятельно.
Не вешайте кормушки слишком рано, а снимайте вовремя / Фото Unsplash
А весенние – заставляют их гнездиться в городе, а не мигрировать в лес. В городских условиях птицам гораздо сложнее выкормить птенцов – ведь малыши питаются преимущественно насекомыми.
Не делайте кормушки из пластика
Это неэкологично. Если такая кормушка упадет с дерева или сломается – превратится в мусор.
Кроме того, в пластиковых кормушках собирается влага, еда там плесневеет – это может привести к отравлению птиц.
Не кормите хлебом
Выбирайте полезную еду для птиц / Фото Unsplash
Выбирайте безопасную пищу для птиц: как правило, это разные виды зерна. Дрожжевой хлеб точно не будет полезен пернатым.
Повешайте в безопасном месте
Большое количество птиц привлекает хищников. Ими могут быть как хищные пернатые, так и кошки. Поэтому вешайте кормушку как можно дальше от человеческого жилья – ведь там обычно есть котики.
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Наполняйте кормушку вовремя
Не забывайте наполнять кормушку / Фото Unsplash
Будьте ответственны за птиц, питающихся в вашей "столовой". Пернатые привыкают, что имеют доступную еду постоянно. Если вы не наполните кормушку, они могут целый день ждать возле нее.
Поэтому птицы не найдут себе достаточно пищи где-нибудь до наступления темноты. В такой ситуации крылатые могут погибнуть от холода и голода.
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