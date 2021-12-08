Існує чимало правил годування птахів взимку. Потрібно подбати, щоб птахи не почали їсти з годівничок надто рано – адже це зробить їх лінивими та нездатними самостійно добувати корм.

Читайте також Ідея для подарунка котику на Новий рік: що точно сподобається пухнастому гурману

Успіх таких годівниць вимірюється кількістю та видовою різноманітністю птахів, які їх обирають. Найкраще, щоб птахи не втрачали навичок здобувати корм самостійно та не утворювали великих скупчень,

– розповідають у Київському зоопарку.

Правила облаштування годівничок

Не вішайте їх надто рано, а знімайте вчасно

Деякі люди вішають годівнички вже в листопаді. Осінні годівнички привчають птахів не шукати корм самостійно.



Не вішайте годівнички надто рано, а знімайте вчасно / Фото Unsplash

А весняні – змушують їх гніздуватися в місті, а не мігрувати до лісу. В міських умовах птахам набагато складніше вигодувати пташенят – адже малюки харчуються переважно комахами.

Не робіть годівнички з пластику

Це неекологічно. Якщо така годівничка впаде з дерева чи зламається – перетвориться на сміття.

Окрім того, в пластикових годівничках збирається волога, їжа там пліснявіє – це може призвести до отруєння птахів.

На дозвіллі чи відпочинку можна більше пізнавати світ тварин. Та і про своїх домашніх улюбленців не варто забувати. Із кормом Purina® це легко, адже вся продукція цього бренду створена з додаванням корисних речовин, які так потрібні тваринкам. ​

Не годуйте хлібом



Обирайте корисну їжу для птахів / Фото Unsplash

Обирайте безпечну їжу для птахів: як правило, це різні види зерна. Дріжджовий хліб точно не буде корисним для пернатих.

Повішайте у безпечному місці

Велика кількість птахів приваблює хижаків. Ними можуть бути як хижі пернаті, так і коти. Тому вішайте годівничку якомога далі від людського житла – адже там зазвичай є котики.

Вражає Коти врятували покинуту новонароджену дівчинку: що зробили чотирилапі

Наповнюйте годівничку вчасно



Не забувайте наповнювати годівничку / Фото Unsplash

Будьте відповідальними за птахів, які харчуються у вашій "їдальні". Пернаті звикають, що мають доступну їжу постійно. Якщо ви не наповните годівничку, вони можуть цілий день чекати біля неї.

Відтак птахи не знайдуть собі достатньо їжі деінде до настання темряви. У такій ситуації крилаті можуть загинути від холоду й голоду.

У Вінниці живе незвичний птах: дивіться відео про пелікана Патріка

Текст повідомлення:

Щороку, як починає холоднішати, небайдужі до природи люди згадують про пташині годівниці та зазвичай вже у листопаді з’являються всілякі підвісні "будиночки" з підручних матеріалів: чи то пластикові пляшки, чи то тетрапаки. Успіх таких годівниць вимірюється кількістю та видовою різноманітністю птахів, які їх обирають.