Не гладить и не приближаться: украинцам объяснили, что делать, если встретили лису в городе

В последнее время появляется все больше сообщений, что жители разных городов встречают лис на улицах. Хотя животные и кажутся милыми, лучше их не трогать.

В Киевской городской больнице ветеринарной медицины решили объяснить, как вести себя с дикими зверями. Советы дала исполняющая обязанности директора предприятия Наталья Мазур.

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Почему не надо радоваться ласковым лисицам

Сегодня многие люди стремятся помогать животным. Они готовы отвезти их в больницу в случае травм и вызвать полицию в случае жестокого обращения.

Однако, когда речь идет о диких животных, лучше их не трогать вообще. Если видите на улице лису или другое лесное животное, дайте ему идти дальше по своим делам.

Дикие животные переносят бешенство – смертельно опасную болезнь. Если зверь идет к людям, и дает себя погладить – именно такое нетипичное поведение может быть признаком бешенства.



В украинских городах все чаще замечают лис / Фото Kyiv Live

Владельцы собак должны быть осторожны

Если вы выгуливаете любимца и тот заметил лису, не разрешайте ему приближаться к животному. Домашним собакам нельзя ни "устраивать" охоту на лис, ни играть с ними.

Возьмите собаку на поводок и отведите подальше от места, где увидели лесное животное. Все потому, что зверь может заразить вашего питомца не только бешенством, но и другими опасными заболеваниями. Или нанести собаке травмы, ведь дикие животные – непредсказуемы.

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В Украине все чаще замечают лис