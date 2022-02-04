В Киевской городской больнице ветеринарной медицины решили объяснить, как вести себя с дикими зверями. Советы дала исполняющая обязанности директора предприятия Наталья Мазур.
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Почему не надо радоваться ласковым лисицам
Сегодня многие люди стремятся помогать животным. Они готовы отвезти их в больницу в случае травм и вызвать полицию в случае жестокого обращения.
Однако, когда речь идет о диких животных, лучше их не трогать вообще. Если видите на улице лису или другое лесное животное, дайте ему идти дальше по своим делам.
Дикие животные переносят бешенство – смертельно опасную болезнь. Если зверь идет к людям, и дает себя погладить – именно такое нетипичное поведение может быть признаком бешенства.
В украинских городах все чаще замечают лис / Фото Kyiv Live
Владельцы собак должны быть осторожны
Если вы выгуливаете любимца и тот заметил лису, не разрешайте ему приближаться к животному. Домашним собакам нельзя ни "устраивать" охоту на лис, ни играть с ними.
Возьмите собаку на поводок и отведите подальше от места, где увидели лесное животное. Все потому, что зверь может заразить вашего питомца не только бешенством, но и другими опасными заболеваниями. Или нанести собаке травмы, ведь дикие животные – непредсказуемы.
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В Украине все чаще замечают лис
- В ноябре в Соломенском районе Киева заметили спокойных лис, которые совсем не боялись людей.
- Перед Новым годом еще одну неагрессивную лису заметили в Киеве.
- В Виннице также замечали лис, которые разгуливали по городу в поисках пищи.