На фоне волны ужасных массовых нападений акул на людей в океане, исследователи назвали место, которое по праву можно считать столицей охоты хищников. С чем связана такая активность – далее в материале!

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Названа "мировая столица нападений акул"

В последнее время появилось все больше сообщений о нападении акул во Флориде, Техасе, Нью-Йорке и Калифорнии. Некоторые эксперты предположили, что чрезмерная агрессия хищников может быть связана с увеличением количества лодок с батарейным питанием. В то же время другие предполагают, что поведение акул изменилось в результате глобального потепления и повышения уровня моря – якобы все это влияет на поведение хищников.

Рост количества нападений акул можно объяснить увеличением миграции рыбы к побережью. Кроме того, изменения в экологических условиях, вызванные инициативами по очистке океана, также могут быть фактором, способствующим этому. Некоторые эксперты предполагают, что природоохранные мероприятия изменили поведение акул, заставив их подплывать ближе к берегу в поисках пищи, чего раньше они, возможно, избегали из-за высокого уровня загрязнения.

Наблюдать акул так близко к побережью чрезвычайно странно и, вероятно, является свидетельством того, что окружающая среда вокруг стала более здоровой,

– говорит эксперт по акулам Стоуни-Брук.

В недавнем докладе ученые подчеркнули сложность факторов, влияющих на изменения в поведении хищников. Эксперты предполагают, что рост количества нападений нельзя объяснить простой причинно-следственной связью. Исследователь Шипли подчеркивает сложный характер нынешней ситуации и предостерегает от упрощения поведения акул до одного события.

Но исследователи также признают, что встречи с акулами могут быть абсолютно случайными и не свидетельствуют о том, что поведение хищников стало более агрессивным.