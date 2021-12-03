Назвали 13 лучших видео года с домашними животными: рейтинг журнала Daily Paws

Животные бывают невероятно смешными и веселыми. Именно поэтому журнал о зверях Daily Paws собрал лучшие видео 2021 года, покорившие сердца пользователей тиктока.

Только взгляните на этих невероятных животных, показывающих пример прекрасной дружбы и доброты. Уверены, эта подборка видео подарит невероятное настроение на целый день.

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Пес, который ждет

Эту милую собаку спасли с улицы. И теперь он ежедневно сидит возле дома, ожидая своего владельца с работы.

Кот, который ловит все лапой

На этом веселом видео котик, сидящий под потолком. Владельцы бросают ему какие угодно предметы, а он ловит все одной лапой.

Среди вещей – подушки, одеяла, маленькая мусорная корзина, праздничный веночек, пакет с хлебом и еще множество забавных предметов.

Собака, которая будит глухого товарища

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортиментавы сможете выбрать тот, что идеально подойдет вашему любимцу.

Этот милый черный лабрадор – лучшая собака в мире. Он всегда зовет своего глухого друга на прогулку.

Кошка, которая все трогает

Ветеринар строго-настрого запретил этой кошечке трогать все на своем пути. Но она не слушается и пробует все передней лапкой.

Кошку интересует и огромный козел, и куры в клетке, и другие котики. Ее даже не пугает, что некоторым животным совсем не нравится такой тактильный контакт.

Собака на столе

Этот милый лабрадудл по прозвищу Милли залез на стол и отказывается слезать. И ему совершенно все равно что там говорят владельцы.

Кот, считающий себя кроликом

Котенок немного запутался и начал прыгать как кролик. Все потому, что в доме живут 2 животных: кошка и пушистый кролик – вот малыш теперь и не знает, кто он.

Пес, преодолевающий все заборы

Эта собака не хочет никуда убегать. Но ей ничего не видно – злые хозяева поставили непрозрачный забор. Вот и приходится залезать на него, чтобы осмотреть территорию.

Котик – чемпион "Игры в кальмара"

Все, кто видел сериал, знают, что там нужно замирать и не двигаться. Вот и этот котёнок мастерски замирает, когда его владелица оборачивается.

Боксер-танцор

Эта собака непревзойденно танцует, когда видит своих маленьких хозяев. Владелица пса добавила немного музыки и получила видео-шедевры.

Кошка против собаки в доме

Хозяйка этой черной кошечки размышляла, приобрести ли ей собаку. Для этого она бросала макароны в чашку.

Когда один из спагетти, наконец, оказался в чашке, кошка немедленно достала его оттуда. Так животное однозначно намекнуло: никаких собак оно терпеть не будет.

Дружба через забор

Сосед Джо и 2 песика не позволят какому-нибудь забору воспрепятствовать их дружбе.

Друзья бывают разными

Это видео – о трогательной дружбе крохотного котенка и огромной собаки породы мастиф. Только посмотрите, как нежно гигант обращается с котёнком.

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Встреча отца и сына

Золотистый ретривер встретил своего сына – и радости собаки не было предела.