Назвали 13 лучших видео года с домашними животными: рейтинг журнала Daily Paws

3 декабря 2021 , 10:12
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Источник:

Daily Paws

Животные бывают невероятно смешными и веселыми. Именно поэтому журнал о зверях Daily Paws собрал лучшие видео 2021 года, покорившие сердца пользователей тиктока.

Только взгляните на этих невероятных животных, показывающих пример прекрасной дружбы и доброты. Уверены, эта подборка видео подарит невероятное настроение на целый день.

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Пес, который ждет

@alexcooperfrankford

## rescuedog ## dog ## fyp ## wvdog ## foryoupage ## wedontdeservedogs ## foryou

♬ Ooh Ahh (My Life Be Like) [feat. Тобимак] - Гритс

Эту милую собаку спасли с улицы. И теперь он ежедневно сидит возле дома, ожидая своего владельца с работы.

Кот, который ловит все лапой

@_max_and_sam_

Pt 2, лучшие лапы на tik tok! @NFL @espn ## FYP ## НФЛ ## кошек ## ASOSChaoticToCalm

♬ Сентерфилд - Джон Фогерти

На этом веселом видео котик, сидящий под потолком. Владельцы бросают ему какие угодно предметы, а он ловит все одной лапой.

Среди вещей – подушки, одеяла, маленькая мусорная корзина, праздничный веночек, пакет с хлебом и еще множество забавных предметов.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, что идеально подойдет вашему любимцу.

Собака, которая будит глухого товарища

@lily_service_pup

## dogsofttiktok ## gogetkinley ## deafdog ## servicedog

♬ оригинальный звук - lily_service_pup

Этот милый черный лабрадор – лучшая собака в мире. Он всегда зовет своего глухого друга на прогулку.

Кошка, которая все трогает

@crystalbessmer

Наслаждайтесь ассортиментом видео Bea ## hospitalcats ## vethospital ## vetmed ## cats ## cattok ## animals ## funnyanimals ## funnycats ## fyp

♬ Сделай это с этим - ACRAZE

Ветеринар строго-настрого запретил этой кошечке трогать все на своем пути. Но она не слушается и пробует все передней лапкой.

Кошку интересует и огромный козел, и куры в клетке, и другие котики. Ее даже не пугает, что некоторым животным совсем не нравится такой тактильный контакт.

Собака на столе

@karburrows

Первый день выяснения того, что делает Милли, когда она одна дома ## TargetHalloween ## fyp ## goldendoodle ## baddog ## MakeItCinematic

♬ оригинальный звук - Karlee Wippler

Этот милый лабрадудл по прозвищу Милли залез на стол и отказывается слезать. И ему совершенно все равно что там говорят владельцы.

Кот, считающий себя кроликом

@p_malina

## животные ## кошка ## кролик ## loveanimals ## foryou ## foryoupage ## fyp ## xyzbca ## trending ## trend

♬ Встретимся у нас у Уиллоу Смит и Тайлер Коул - Фавориты.

Котенок немного запутался и начал прыгать как кролик. Все потому, что в доме живут 2 животных: кошка и пушистый кролик – вот малыш теперь и не знает, кто он.

Пес, преодолевающий все заборы

собака

Баркур! ## fy ## fyp ## foryou ## foryoupage ## dog ## dogs ## dogsofttiktok ## trending ## trend

♬ оригинальный звук - Patty b

Эта собака не хочет никуда убегать. Но ей ничего не видно – злые хозяева поставили непрозрачный забор. Вот и приходится залезать на него, чтобы осмотреть территорию.

Котик – чемпион "Игры в кальмара"

@sayanamusic

Мой котенок попробовал ## redlightgreenlight от ## squidgame ## squidgamenetflix ## catsoftiktok

♬ Кальмары - Морковь

Все, кто видел сериал, знают, что там нужно замирать и не двигаться. Вот и этот котёнок мастерски замирает, когда его владелица оборачивается.

Боксер-танцор

@zoeyann_the_boxer

Зои нужно было войти в тренд! Она справилась! ## wobble ## boxersoftiktok ## dogsofttiktok

♬ Grab Da Wall и Rock Da Boat - 504 Boyz & Weebie

Эта собака непревзойденно танцует, когда видит своих маленьких хозяев. Владелица пса добавила немного музыки и получила видео-шедевры.

Кошка против собаки в доме

@alexismlem

Мои друзья оценили это, так что я надеюсь, что tiktok понравится. ## redtaylorsversion ## swifttok

♬ оригинальный звук - Али

Хозяйка этой черной кошечки размышляла, приобрести ли ей собаку. Для этого она бросала макароны в чашку.

Когда один из спагетти, наконец, оказался в чашке, кошка немедленно достала его оттуда. Так животное однозначно намекнуло: никаких собак оно терпеть не будет.

Дружба через забор

@ alinw93

Мы любим соседа Джо ## fyp ## spoileddogs ## dailymeetings ## doglovers ## foryoupage ## dogsofttiktok ## acceptdontshop ## adorable

♬ У тебя есть друг во мне - Пещерный город

Сосед Джо и 2 песика не позволят какому-нибудь забору воспрепятствовать их дружбе.

Друзья бывают разными

@norm_the_househippo

Он нашел свое истинное назначение ️ ## fosterkitten ## fosterdog ## pocketfullofsunshine ## unlikelyanimalfriends ## surrogatedogmom ## orphankitten ## кане-корсо @ fi.dogs

♬ Солнечный свет - Наташа Бедингфилд

Это видео – о трогательной дружбе крохотного котенка и огромной собаки породы мастиф. Только посмотрите, как нежно гигант обращается с котёнком.

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Встреча отца и сына

@tuckerbudzyn

Добро пожаловать домой мой сын

♬ Спокойной ночи, сладкие опоссумы - из "Ice Age The Meltdown" - Джон Пауэлл

Золотистый ретривер встретил своего сына – и радости собаки не было предела.

Автор: Аліна Рудченко