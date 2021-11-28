Упрямый 13-летний козлик по имени Дон Педро живет на ферме Sunflower Farm Creamery в штате Мэн.

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Педро свободно ходит по территории фермы. Но этого козлу недостаточно – животное настойчиво просит впустить его в дом, где его ждут пушистые собачки.

Что известно о ферме, где живет козлик? На ферме, расположенной в Камберленде, можно приобрести сыр, йогурты и даже трюфели. На территории Sunflower Farm Creamery обитают козы, свиньи, кошки и собаки, жизнь которых владельцы показывают на своей странице в инстаграме. Также на ферме проводятся образовательные семинары и занятия йогой.



Педро на ферме / Фото sunflowerfarmcreamery

Педро, оказавшийся не слишком заинтересованным в компании других коз, пытался попасть в дом фермера. Там козлик хотел поиграть с Франсес и Грейси – большими собаками, которые охраняют ферму.

Упрямый козлик просит впустить его в дом: смотрите видео

Собаки были счастливы увидеть Педро, но владельцы не позволили животному войти в дом. Недовольный козел громко требовал, чтобы его впустили, и даже несколько раз ударил головой стеклянную дверь.

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Педро очень красивый, и мы всегда можем понять, о чем он думает. Еще давно мой муж заставил меня согласиться с тем, что Педро должен оставаться на улице, и, похоже, он недоволен этим фактом.

– написала хозяйка козлика под видео.