Впертий 13-річний козлик на ім’я Дон Педро живе на фермі Sunflower Farm Creamery у штаті Мен.

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Педро вільно ходить територією ферми. Та цього козлу недостатньо – тваринка наполегливо просить впустити її до будинку, де на неї чекають пухнасті песики.

Що відомо про ферму, де живе козлик? На фермі, яка розташована у Камберленді, можна придбати сир, йогурти та навіть трюфелі. На території Sunflower Farm Creamery живуть кози, свині, коти та собаки, життя яких власники показують на своїй сторінці в інстаграмі. Також на фермі проводяться освітні семінари та заняття йогою.

Педро на фермі / Фото sunflowerfarmcreamery

Педро, який виявився не надто зацікавленим у компанії інших кіз, намагався потрапити до будинку фермера. Там козлик хотів побавитися з Франсес та Грейсі – великими собаками, які охороняють ферму.

Впертий козлик просить впустити його до будинку: дивіться відео

Собаки були щасливі побачити Педро, та власники не дозволили тварині увійти до будинку. Незадоволений козел голосно вимагав, щоб його впустили, та навіть кілька разів вдарив головою скляні двері.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що з кормом Purina® ви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.

Педро дуже гарний, і ми завжди можемо зрозуміти, про що він думає. Ще давно мій чоловік змусив мене погодитися з тим, що Педро повинен залишатися на вулиці, та, схоже, він незадоволений цим фактом,

– написала власниця козлика під відео.