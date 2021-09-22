Настоящий герой: как за 6 лет пес смог спасти 88 животных

Грейнхаунд, которого зовут Вуди, 22 раза сдавал редкую кровь, чтобы спасти других собак. После 6 лет опыта пес ушел на пенсию.

Вуди начал сдавать кровь в возрасте 3 лет. Когда пес достиг 9 лет, он стал слишком взрослым, чтобы быть донором. Однако за 6 лет опыта смог спасти 88 собак.

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Банк крови домашних животных в Великобритании называет Вуди настоящим героем и суперзвездой, ведь во время каждого визита он оставлял почти пол-литра крови, из которых получалось 16 флаконов.



Вуди / Фото Wendy Gray

Владелица собаки, которую зовут Венди Грей, отметила, что хотя решение о донорстве принимала она, но четверолапый всегда был готов в этом помочь. Пес сам запрыгивал на стол, лежал спокойно и не двигался, пока все не заканчивалось. После процедуры он поднимался, уходил на прогулку и хотел играть.

Почему ценная кровь Вуди

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , которое содержит все необходимые для его организму питательные вещества.

Кровь Грейхаунда особенно нужна, поскольку она, скорее всего, отрицательная. То есть ее можно давать всем собакам в любой чрезвычайной ситуации. Только 30% собак имеют эту группу крови.

"Кровь действительно жизненно важна для наших домашних животных. Количество пожертвований, сделанных Вуди, окажет огромное влияние на жизнь других собак по всей стране. Невозможно предсказать, когда собаке понадобится донорская кровь. Это может быть, в результате аварии или из-за серьезной хронической болезни", — отметила представительница Банка крови Николь.

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Вуди – не первая собака Венди Грей, которая стала донором. Она заметила открытки собачьего Банка крови, когда пришла к ветеринару со своим первым псом – Рио, который был донором 11 раз.