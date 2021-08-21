Наслаждаются последними днями лета: 10 милых фото собак на отдыхе

Не только людям нравится загорать на пляже вблизи прохладных водоемов. Песики считают, что ничем не хуже людей, и подают отличный пример настоящего релакса.

Только посмотрите, как эти собаки развлекаются на воде. Они играют в мяч, плавают на яхтах, купаются и просто наслаждаются прекрасной погодой рядом со своими хозяевами.

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Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайтев состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.



Фото с инстаграма kopadoodle

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