Наслаждаются последними днями лета: 10 милых фото собак на отдыхе

21 августа 2021 , 18:27
Читати новину українською

Источник:

Daily Paws

Не только людям нравится загорать на пляже вблизи прохладных водоемов. Песики считают, что ничем не хуже людей, и подают отличный пример настоящего релакса.

Только посмотрите, как эти собаки развлекаются на воде. Они играют в мяч, плавают на яхтах, купаются и просто наслаждаются прекрасной погодой рядом со своими хозяевами.

Актуально Здоровая кожа и сияющая шерсть кота: видимый результат за 3 недели с Purina ONE®

#1


Фото с инстаграма threepawmigos1

#2


Фото с инстаграма librathegsd

#3


Фото с инстаграма carlton_the_polar_bear

#4


Фото с инстаграма tcbs_adventures

#5


Фото с инстаграма donotbitethecamera

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

#6


Фото с инстаграма kopadoodle

#7


Фото с инстаграма badger_angus_biscuit

#8


Фото с инстаграма obiandtheblaze

#9


Фото с инстаграма jiyathejollybeauty

Интересно В Германии бездомным животным создали профили в Tinder: это уже спасает их

#10


Фото с инстаграма the.pointer.and.the.hound

Автор: Аліна Рудченко