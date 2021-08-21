Наслаждаются последними днями лета: 10 милых фото собак на отдыхе
Источник:Daily Paws
Не только людям нравится загорать на пляже вблизи прохладных водоемов. Песики считают, что ничем не хуже людей, и подают отличный пример настоящего релакса.
Только посмотрите, как эти собаки развлекаются на воде. Они играют в мяч, плавают на яхтах, купаются и просто наслаждаются прекрасной погодой рядом со своими хозяевами.
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#1
Фото с инстаграма threepawmigos1
#2
Фото с инстаграма librathegsd
#3
Фото с инстаграма carlton_the_polar_bear
#4
Фото с инстаграма tcbs_adventures
#5
Фото с инстаграма donotbitethecamera
#6
Фото с инстаграма kopadoodle
#7
Фото с инстаграма badger_angus_biscuit
#8
Фото с инстаграма obiandtheblaze
#9
Фото с инстаграма jiyathejollybeauty
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#10
Фото с инстаграма the.pointer.and.the.hound