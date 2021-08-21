Тільки погляньте, як ці песики розважаються на воді. Вони грають в м'яч, плавають на яхтах, купаються й просто насолоджуються чудовою погодою поруч зі своїми господарями.

Актуально Здорова шкіра та сяюча шерсть кота: видимий результат за 3 тижні з Purina ONE®

#1

Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку
Фото з інстаграму threepawmigos1

#2

Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку
Фото з інстаграму librathegsd

#3

Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку
Фото з інстаграму carlton_the_polar_bear

#4

Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку
Фото з інстаграму tcbs_adventures

#5

Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку
Фото з інстаграму donotbitethecamera

#6

Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку
Фото з інстаграму kopadoodle

#7

Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку
Фото з інстаграму badger_angus_biscuit

#8

Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку
Фото з інстаграму obiandtheblaze

#9

Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку
Фото з інстаграму jiyathejollybeauty

Цікаво У Німеччині безпритульним тваринам створили профілі у Tinder: це вже рятує їх

#10

Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку
Фото з інстаграму the.pointer.and.the.hound