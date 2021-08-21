Насолоджуються останніми днями літа: 10 милих фото собак на відпочинку

Тільки погляньте, як ці песики розважаються на воді. Вони грають в м'яч, плавають на яхтах, купаються й просто насолоджуються чудовою погодою поруч зі своїми господарями.

Актуально Здорова шкіра та сяюча шерсть кота: видимий результат за 3 тижні з Purina ONE®

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Ви проявляєте любов до свого песика, коли дбаєте про його харчування, адже збалансований раціон – основа повноцінного життя наших чотирилапих друзів. Обирайте високоякісні корми Purina®, до складу яких входять вітаміни та мінерали, що забезпечують гармонійний розвиток та міцний імунітет вашого улюбленця.

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Цікаво У Німеччині безпритульним тваринам створили профілі у Tinder: це вже рятує їх

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