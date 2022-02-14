Нашел и помог: как далматинец спас брошенного щенка

Рэй Какияс отправился на прогулку с одной собакой, а вернулся с двумя. Все благодаря чуткости его далматинца.

Когда Рэй гулял с домашним любимцем, которого назвал Тиаго, четвероногий внезапно вырвался и побежал в сторону от тропы.

Интересно Ездит на мотоцикле и резервирует столик: чем в Лондоне известна собака Диего

"Я звал его к себе, но он игнорировал меня. Тогда я услышал тоненький лай. Потом внимательно присмотрелся и увидел щенка", – вспомнил Рэй.



Тиаго / Фото Rey Caquias

Маленький пес был очень худым и испуганным. Рэй взял его на руки, однако щенок от страха укусил его. Мужчина все же смог усадить его в коробку, чтобы привезти домой.

Смотрите видео: как спасали щенка

Он покупал и накормил его, а потом повез к ветеринару. Тиаго ни разу не отходил от крохи и пытался его оберегать.

Важно Играют в футбол или болеют: пользователи сети поделились забавными фото собак

Щенок оказался здоровым, но слишком худым и ослабленным. Благодаря заботе, он быстро привык к новому дому и стал очень активным. "Я сразу полюбил его, и Тиаго тоже. Они прекрасно ладят друг с другом", – отметил Рэй.

Почему нужно убирать за собаками: смотрите видео