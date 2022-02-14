Коли Рей гуляв з домашнім улюбленцем, якого назвав Тіаго, чотирилапий раптово вирвався та побіг убік від стежки.

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"Я кликав його до себе, але він ігнорував мене. Тоді я почув тоненький гавкіт. Потім уважно придивився й побачив цуценя", – пригадав Рей.



Тіаго / Фото Rey Caquias

Маленький пес був дуже худим та наляканим. Рей взяв його на руки, проте цуценя зі страху вкусило його. Чоловік все ж зміг посадити його в коробку, аби привезти додому.

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Він покупав та нагодував його, а потім повіз до ветеринара. Тіаго жодного разу не відходив від крихітки й намагався його оберігати.

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Цуценя виявилося здоровим, проте надто худим та ослабленим. Завдяки турботі, воно швидко звикло до нового дому та стало дуже активним. "Я одразу полюбив його, і Тіаго також. Вони чудово ладнають один з одним", – зазначив Рей.

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