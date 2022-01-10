Наиболее удивлённый кот: чем четырехлапый покорил соцсети

Из-за своей необычной внешности кот Потейто стал звездой социальных сетей. В инстаграм на четырехлапого подписалось почти 80 тысяч пользователей.

Потейто всегда выглядит изумленным из-за своих необычных глаз.. Когда Эшли Норлиен увидела этот взгляд, то не смогла пройти мимо.

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"С какого бы угла ни смотрел Потейто всегда выглядит необычно. А иногда его огромные глаза напоминают взгляд Кота в сапогах из мультфильма о Шреке", — отметила Норлиен.

Такого же мнения оказались и подписчики Потейта в инстаграм, которых собрались в количестве почти 80 тысяч. Они часто пишут ему комплименты и благодарят за положительные эмоции.

Кроме того, люди часто расспрашивают о здоровье кота, ведь убеждены, что у него какие-то болезни. По словам Эшли, кроме особого изумленного взгляда, Потейто ничем не отличается от других четырехлапых.

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Смотрите фото Потейто из инстаграм:

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