Наглость – второе счастье: забавные фото кошек, которые отобрали любимые лежаки у собак
Источник:Glavkom
Обычно у каждого домашнего любимца есть свое специальное личное пространство. Но похоже на то, что котам больше нравятся собачьи лежаки, и они готовы за них бороться.
Коты убеждены, что любое удобное пространство создано лично для них. Неважно, то ли рабочее кресло, то ли шкаф с одеждой, или собачий лежак – коты всегда готовы бороться за свое место.
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Война между кошками и собаками отошла в прошлое. Пользователи сети поделились забавными фото. Они как будто свидельствуют, что некоторые собаки смирились с кошачьей наглостью и не собираются спорить.
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Двое против одного / Фото GlavkomЧтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.
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