Коты убеждены, что любое удобное пространство создано лично для них. Неважно, то ли рабочее кресло, то ли шкаф с одеждой, или собачий лежак – коты всегда готовы бороться за свое место.
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Война между кошками и собаками отошла в прошлое. Пользователи сети поделились забавными фото. Они как будто свидельствуют, что некоторые собаки смирились с кошачьей наглостью и не собираются спорить.
Печальный взгляд собаки лучше всяких слов / Фото Glavkom
Двое против одного / Фото Glavkom
Пошел на уступки / Фото Glavkom
Дай хоть с краю полежать / Фото Glavkom
Финальная сцена "Титаника" должна была выглядеть так / Фото Glavkom
Групповая спецоперация / Фото Glavkom