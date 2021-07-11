Коты убеждены, что любое удобное пространство создано лично для них. Неважно, то ли рабочее кресло, то ли шкаф с одеждой, или собачий лежак – коты всегда готовы бороться за свое место.

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Война между кошками и собаками отошла в прошлое. Пользователи сети поделились забавными фото. Они как будто свидельствуют, что некоторые собаки смирились с кошачьей наглостью и не собираются спорить.

Печальный взгляд собаки лучше всяких слов / Фото Glavkom

Двое против одного / Фото Glavkom

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой , ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы , необходимые для активной жизни вашего любимца.

Пошел на уступки / Фото Glavkom

Дай хоть с краю полежать / Фото Glavkom

Финальная сцена "Титаника" должна была выглядеть так / Фото Glavkom

Групповая спецоперация / Фото Glavkom