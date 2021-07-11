Коти переконані, що будь-який зручний простір створений особисто для них. Неважливо, чи то робоче крісло, чи то шафа з одягом, чи собачий лежак – коти завжди готові боротися за своє місце.
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Війна між котами та собаками відійшла у минуле. Користувачі мережі поділилися кумедними фото, які підтверджують, що деякі собаки змирилися з котячою наглістю та не збираються сперечатися.
Сумний погляд собаки кращий за будь-які слова / Фото Glavkom
Двоє проти одного / Фото Glavkom
Пішов на поступки / Фото Glavkom
Дай хоч з краєчку полежати / Фото Glavkom
Фінальна сцена "Титаніка" мала виглядати так / Фото Glavkom
Групова спецоперація / Фото Glavkom