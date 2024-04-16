На Запорожье лесопарковые зоны начали патрулировать конные патрули: милые кадры

Патрульная полиция отвечает за порядок и спокойствие не только на дороге, но и в общественных зонах, в частности в парках. Обычно там можно увидеть полицейских, которые патрулируют на велосипедах или пешком, но иногда встречаются и на лошадях.

Так, 16 апреля на Запорожье лесопарковые зоны начали охранять конные патрули. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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На Запорожье начали патрулировать конные патрули

Сегодня на стражу спокойствия горожан заступили гривастые напарники полицейских – Пейзаж и Рельеф. Такие помощники правоохранителей привлекают внимание рядовых граждан.

Дети и взрослые подходят к патрульным, чтобы погладить лошадей. Поэтому конные патрули не только для обеспечения порядка в этих зонах, но и для того, чтобы приносить положительные эмоции прохожим.

В Запорожье лесопарковые зоны начали патрулировать конные патрули / Фото Нацполиция

Пройти мимо этих статных красавцев невозможно, однако кавалерийский патруль уже привык к такому чрезмерному вниманию,

– отмечают в Нацполиции.

Полицейские добавляют, что лошадки, прежде всего, – психологическое средство воздействия, ведь вызывают множество положительных эмоций и мало кого оставляют равнодушными.

В Запорожье лесопарковые зоны начали патрулировать конные патрули / Фото Unsplash

В Украине могут создать Зоополицию

Украинцы подчеркнули необходимость для власти сделать защиту животных приоритетом и занять более проактивную позицию в борьбе со случаями жестокого обращения с животными. В частности, просят Кабмин создать специализированное подразделение Зоополиции, представители которого будут иметь специальные знания и навыки в сфере обращения с животными.

Петиция о создании в структуре Национальной полиции Украины подразделения зоополиции набрала необходимые для рассмотрения голоса. Теперь ее должен рассмотреть Кабинет Министров.