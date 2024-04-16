Так, 16 квітня на Запоріжжі лісопаркові зони почали охороняти кінні патрулі. Про це повідомляє Національна поліція України.

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На Запоріжжі почали патрулювати кінні патрулі

Сьогодні на варту спокою містян заступили гривасті напарники поліцейських – Пейзаж та Рельєф. Такі помічники правоохоронців привертають увагу пересічних громадян.

Діти та дорослі підходять до патрульних, щоб погладити коней. Тож кінні патрулі не лише для забезпечення порядку у цих зонах, а й для того, аби приносити позитивні емоції перехожим.

На Запоріжжі лісопаркові зони почали патрулювати кінні патрулі / Фото Нацполіція

Пройти повз цих статних красенів неможливо, проте кавалерійський патруль вже звик до такої надмірної уваги,

– зауважують у Нацполіції.

Поліцейські додають, що коники, перш за все, – психологічний засіб впливу, адже викликають безліч позитивних емоцій та мало кого залишають байдужими.

На Запоріжжі лісопаркові зони почали патрулювати кінні патрулі / Фото Unsplash

В Україні можуть створити Зоополіцію

Українці підкреслили необхідність для влади зробити захист тварин пріоритетом і зайняти більш проактивну позицію в боротьбі з випадками жорстокого поводження з тваринами. Зокрема, просять Кабмін створити спеціалізований підрозділ Зоополіції, представники якого матимуть спеціальні знання та навички у сфері поводження з тваринами.

Петиція про створення у структурі Національної поліції України підрозділу зоополіції набрала необхідні для розгляду голоси. Тепер її має розглянути Кабінет Міністрів.