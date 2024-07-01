По словам Витора Пьяченцини из Федерального университета Мату-Гросу показал, что за последние два десятилетия ученые успешно открыли, назвали и каталогизировали значительное количество новых видов. Несмотря на эти достижения, исследования в этой области продолжаются. Пьяченцини подчеркнул, что на разнообразие даже самых больших животных влияют мельчайшие факторы.

Читайте также От рептилий до слонов: до 45 тысяч видов животных и растений под угрозой исчезновения

Горячая точка биоразнообразия

Ученые используют имеющиеся данные для составления карт глобального распространения видов животных. В конце 1980-х годов был введен термин "горячая точка биоразнообразия" для обозначения регионов с чрезвычайно большим количеством видов относительно их географической территории.

Сейчас в мире насчитывается 36 признанных "горячих точек" биоразнообразия, преимущественно расположенных на континентах, пересекающих экватор, где климат, как правило, влажный и теплый. Причина такого явления связана не только с самими животными, но и с растениями.

Если в каком-то месте существует большое разнообразие растений, то другим живым организмам, которые зависят от этих растений, будет легче стать более многочисленными,

– объясняет Барнабас Дару из Стэнфорда.

Хотя растения способны процветать в различных условиях, они демонстрируют самые высокие показатели выживания в регионах с теплым и влажным климатом. Теплый воздух способствует поддержанию необходимого уровня влажности, что имеет решающее значение для здоровья растений. Кроме того, тепло поддерживает активность различных микроорганизмов, особенно тех, участвующих в разложении органических веществ, тем самым повышая доступность питательных веществ для растений.

По словам Пьяченцини свою роль в биоразнообразии видов играют и другие факторы. Чтобы на континенте обитало очень много разных видов животных, там должен быть не только тропический климат, но и разнообразная среда обитания.

На каком континенте обитает больше всего видов животных?

Согласно научному консенсусу и имеющимся данным, Южная Америка признана континентом с наибольшим количеством видов животных на Земле. Уникальное сочетание благоприятных условий региона поддерживает исключительное биоразнообразие.

Ученые выражают обеспокоенность, что богатое биоразнообразие Южной Америки находится под угрозой. Эксперты предполагают, что многим видам животных в регионе грозит вымирание из-за изменения климата и человеческой деятельности, нарушающей природные экосистемы.