Когда сотрудники Национального парка Глейшер-Бэй смогли оценить ситуацию с лодки, то обнаружили, что кит в очень затруднительном положении. От пасти существа до самого хвоста была намотана тяжелая рыбацкая леска, которая заканчивалась клубком у хвоста.

Читайте также "Люди переходят все границы": туристы ради селфи заставили пони сорваться с обрыва

Защитники дикой природы спасли кита, попавшего в ловушку

10 октября у побережья кита обнаружили жители Густавуса на Аляске. Территория, расположенная неподалеку от нацпарка Глейшер-Бей, также известная как "Ледяной пролив", является излюбленным местом нагула горбатых китов в теплое время года. Впрочем, этот кит не выполнял привычные для себя действия, а был привязан к двум буям, издавая странные звуки.

Сотрудники парка на борту лодки оценили ситуацию и обнаружили, что значительное количество лески было намотано от рта до самого хвоста кита.

В некотором смысле кит был связан. Он был изогнут в С-образную позу. Веревка была настолько тугой, что он не мог плыть по прямой,

— говорит Джанет Нейлсон, биология-китологиня из NPS.

Коллеги Нейлсон позвонили владельцам краболовных снастей, которые подтвердили, что исчезла 300-фунтовая крабовая ловушка, а также 450 футов тяжелой лески. Вероятно, кит находился в путах 3 дня.

Спасатели потратили целый день, чтобы освободить кита от 450-футовой тяжелой лески / Фото NOAA MMHSRP

По словам Нейлсон, горбатые киты запутываются чаще, чем это кажется людям. Но, как правило, достаточно быстро освобождаются от снастей самостоятельно, просто вырываясь и отряхиваясь.

Как спасали 35-тонный кит?

На следующее утро Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) быстро мобилизовало команду квалифицированных экспертов. В результате прилетевшая из Джуно группа спасателей успешно обнаружила кита и буи. Удивительно, но существо преодолело почти милю от начального места наблюдения.

В спасательной операции Нейлсон и два других спасателя находились на борту небольшой лодки. Большее исследовательское судно стояло неподалеку, а еще 3 члена команды давали советы. Кроме того, человек на берегу управлял дроном, снимая запутанного кита с воздуха. Затем полученные изображения были проанализированы экспертами.

С наступлением сумерек, через 7 часов, команда спасения перерезала последнюю веревку, освободив кита из ловушки.

Защитники дикой природы спасли кита из ловушки: смотрите видео

Краб по прозвищу "Великий Папа" стал обладателем самых длинных ног

Ученые идентифицировали огромного краба по прозвищу "Большой папа". Он стал самым широким крабом на нашей планете, который может похвастаться длиной в 3 метра 11 сантиметров, простирающихся от кончика одной ноги к другой.

Исследователи отмечают, что ему удалось установить не только этот рекорд, но и еще один – краб стал обладателем самых длинных ног. Как выглядит этот "ночной кошмар" – в материале по ссылке!