Хотела проверить, все ли дома: как мыши удалось разбудить целый дом и при чем здесь звонок

Обычно мыши могут разбудить в момент, когда скребутся под полом, за шкафом или еще где-то. Но вряд ли хотя бы люди просыпались от дверного звонка, на который нажимал грызун.

Так вот теперь хоть одна семья стала свидетелями такого курьезного инцидента. Им даже удалось снять это на камеру.

Смотрите также Тоже хотят на лыже: турист спускался с горы, когда ему навстречу выбежал медведь – курьезное видео

Мышь разбудила хозяев звонком в дверь

В 1:30 ночи семейство из Новой Шотландии (Канада) было разбужено неожиданным звонком в дверь.

Запоздавшей гостей, как ни странно, оказалась обычная мышка, которая двумя кавычками случайно нажала кнопку звонка и всех переполошила. Вероятно, она хотела проверить, дома ли хозяева.

Как мышка проверяла дома ли хозяева: смотрите видео

Теперь домовладельцы шутят над вежливостью грызуна, который не только пришел с визитом, но и был так любезен позвонить в дверь. Хотя хотелось бы, чтобы все произошло не в такой поздний час.

Сеть рассмешил сонного котенка, который отказывается просыпаться

В видео, которое недавно появилось в Интернете, была обнародована убедительная демонстрация утреннего нежелания вставать с постели среди животных. Подобно людям, эти пушистые существа не желают рано вставать, предпочитая роскошь в комфорте своей кровати.

Кадры демонстрируют яркий пример этого утреннего протеста с волшебным, но сонным котёнком. Своими миниатюрными кавычками он смело противостоит попыткам хозяина разбудить его. Глаза четырёхлапого остаются крепко закрытыми, не оставляя никаких сомнений, что о подъеме просто не может быть и речи.

Кот захотел стать рыбкой и залез в аквариум.

Котики всегда интересуются всем, что их окружает – пушистых так и хочется исследовать каждую частицу своего дома. В частности, это могут быть и вещи, принадлежащие другим жителям. Да, в одной семье живет кот, которого очень интересовал аквариум. Видео, опубликованное хозяевами, еще раз доказывает, что кошки – это жидкость.

Хозяева сначала были уверены, что их кот хочет полакомиться рыбкой. Однако их мнение быстро изменилось, когда они начали чистить аквариум и временно вытащили рыбок. Странно, но кот не терял времени, и сразу попытался забраться в него. И ему удалось забраться в аквариум и лечь там с удобством.