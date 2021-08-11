Ученые внимательно наблюдают за вимирущимы видами животных и стараются их сохранить. Сейчас они работают над спасением золотоплечого попугая, которого в природе становится все меньше.

Этот вид птиц считается очень похожим и близким к райским попугаям, которые вымерли почти век назад. Их не удалось спасти, а первые и единственные фото этого вида были сделаны в 1922 году Сирилом Джеррардом.

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Вымирающие золотоплечий попугай

В течение многих лет станция Артемида была убежищем для золотоплечих попугаев. Сейчас там осталось всего 50 представителей вида, наиболее приближенного к своему родственнику – райскому попугаю.



Станция Артемида на полуострове Кейп-Йорк / Фото The Guardian

Впервые эти птицы были замечены в 1850-х годах и быстро попали в ловушку и стали популярным домашним животным, которое закрывали в клетке. В 1970-х годах на черном рынке за одну пару можно было получить до 10 тысяч долларов. Впоследствии их стоимость снизилась, поскольку уже многие держали этих птиц дома. А через некоторое время начало сокращаться и количество представителей на свободе.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудес. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, не только вкусный, но и полезный.

Сегодня владельцы станции Артемида вместе с командой прикладного эколога Стива Мерфи принимают радикальные действия, чтобы спасти вид. Попугаи с золотыми плечами десятки тысяч лет гнездились в густой почве, превращенной термитами в курганы. После того, как землю забрали у местных жителей и превратили в животноводство, структура почвы изменилась во время интенсивного выпаса. Упадок золотоплечого попугая говорит нам о неправильном использовании земли. Поэтому попытки восстановить богатую на дикую природу среду – это путь к более продуктивному и устойчивому земледелию.



Термитные курганы – лучшее место для гнездования попугая / Фото The Guardian

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Сейчас защитники вида внимательно наблюдают за курганом, где недавно появилось пять птенцов. Они очищают территорию вокруг гнезд. Это поможет защитить птиц от хищников и обеспечить максимальное визуальное расстояние для попугаев.