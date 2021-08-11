Цей вид птахів вважається дуже схожим та близьким до райських папуг, які вимерли майже століття тому. Їх не вдалось врятувати, а перші та єдині фото цього виду були зроблені у 1922 році Сирілом Джеррардом.

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Вимираючі золотоплечі папуги

Протягом багатьох років станція Артеміда була притулком для золотоплечих папуг. Зараз там залишилось всього 50 представників виду, найбільш наближеного до свого родича – райського папуги.



Станція Артеміда на півострові Кейп-Йорк / Фото The Guardian

Вперше ці птахи були помічені у 1850-х роках і швидко потрапили у пастку та стали популярною домашньою твариною, яку закривали у клітці. У 1970-х роках на чорному ринку за одну пару можна було отримати до 10 тисяч доларів. Згодом їх вартість знизилася, оскільки вже багато людей тримали цих птахів вдома. А через деякий час почала скорочуватись і кількість представників на волі.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Сьогодні власники станції Артеміда разом з командою прикладного еколога Стіва Мерфі вживають радикальних дій, аби врятувати вид. Папуги із золотими плечима десятки тисяч років гніздилися у густому ґрунті, перетвореному термітами в кургани. Після того, як землю забрали у місцевих жителів і перетворили на тваринництво, структура ґрунту змінилась під час інтенсивного випасу. Занепад золотоплечого папуги говорить нам про неправильне використання землі. Тому спроби відновити багате на дику природу середовище – це шлях до більш продуктивного та сталого землеробства.



Термітові кургани – найкраще місце для гніздування папуги / Фото The Guardian

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Зараз захисники виду уважно спостерігають за курганом, де нещодавно з'явилося п'ятеро пташенят. Вони очищують територію навколо гнізд. Це допоможе захистити пташок від хижаків та забезпечити максимальну візуальну відстань для папуг.