"Мы обязаны ей своей жизнью": как собака спасла хозяев из пожара

Во время пожара собака смогла спасти жизнь хозяевам, которые крепко спали. Как ей это удалось – читайте в материале.

Крейг Джонс и Мари Джордан крепко спали, когда их белая немецкая овчарка Шедов, что в переводе с английского Тень, начала громко лаять.

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Крейг подумал, что домашний любимец хочет выйти на улицу, поэтому стал, чтобы открыть собаке дверь. Выйдя из спальни, мужчина обнаружил, что вся комната была заполнена едким черным дымом. Оказалось, что на кухне произошло замыкание, что привело к возгоранию.

Пара и не узнала бы об этом, если бы не Шедов. Ведь за несколько дней до этого они сняли дымовую пожарную сигнализацию, чтобы покрасить потолок.

Мы обязаны ему своей жизнью. Пожарные сказали, что если бы он не разбудил нас, то через пару минут никого бы уже не спасли,

– рассказал Крейг.

Увидев пламя, Крейг сразу побежал будить жену Мари, чтобы покинуть дом. Пара схватила минимум вещей, вывела собаку и побежала к машине. Уже оттуда они вызвали пожарных.

"Он такой преданный и заботливый пес. Поскольку это немецкая овчарка, он достаточно большой, поэтому его могут бояться. Однако это самый мягкий и теплый пес", — отметил Крейг.



Шедов / Фото Craig Jones

Из-за пожара пара осталась почти без имущества, ведь пламя разрушило все в их доме. Однако они не перестают благодарить своего четвероногого друга за спасение.

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