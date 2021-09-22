Крейг Джонс і Марі Джордан міцно спали, коли їх біла німецька вівчарка Шедов, що в перекладі з англійської Тінь, почала гучно лаяти.

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Крейг подумав, що домашній улюбленець хоче вийти на вулицю, тому став, аби відкрити собаці двері. Вийшовши зі спальні, чоловік виявив, що вся кімната була заповнена їдким чорним димом. Виявилося, що на кухні сталося замикання, що призвело до загоряння.

Пара й не дізналася б про це, якби не Шедов. Адже за декілька днів до цього вони зняли димову пожежну сигналізацію, щоб пофарбувати стелю.

Ми зобов'язані йому своїм життям. Пожежники сказали, що якби він не розбудив нас, то через пару хвилин нікого б вже не врятували,

– розповів Крейг.

Побачивши полум'я, Крейг одразу побіг будити дружину Марі, аби покинути будинок. Пара схопила мінімум речей, вивела собаку й побігла до машини. Вже звідти вони викликали пожежників.

"Він такий відданий та турботливий пес. Оскільки це німецька вівчарка, він досить великий, тому його можуть боятися. Проте це найм'якіший та найтепліший пес", – зазначив Крейг.



Шедов / Фото Craig Jones

Через пожежу пара залишилася майже без майна, адже полум'я зруйнувало все в їхньому будинку. Проте вони не перестають дякувати своєму чотирилапому другу за порятунок.

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