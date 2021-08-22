Музыкант The Kiffness выпустил первый трек с собакой: это точно хит

Музыкант The Kiffness из Южной Африки выпустил очередное видео, замиксованное со звуками вирусного видео. На этот раз его героем впервые стала собака. И не простая, а оперная.

Новый трек называется "Хороший ли я мальчик?". За считанные дни видео набрало уже более 350 тысяч просмотров.

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Новый трек от The Kiffness с оперной собакой

Впервые музыкант намиксировал в трек вирусное тикток-видео с собакой. Ранее героями его ютуба были котики. На этот раз в основу лег вой бордер-колли Николаса. Он лежит на подоконнике и выдает такие пронзительные звуки, что кажется действительно оперным певцом.

Поверх этого звука The Kiffness наложил бит и коротенький текст. В нем пес спрашивает, остался ли он хорошим мальчиком. Мол, у него есть сомнение, что хозяин до сих пор считает его послушным.

Трек The Kiffness & Opera Dog: смотрите видео

Другие хиты The Kiffness с животными

В мае 2021 The Kiffness выпустил трек, в основу которого легло видео со злым котиком. Видео под названием Alugalug Cat стало очень популярным и собрало более 2 миллионов просмотров.

Музыканты со всего мира поддержали тренд и выполнили на этот трек кавер. К исполнителей присоединилась и украинка Елена Андросова.

Также The Kiffness вместе с другими исполнителями "замиксировал" кота, который пил молоко.