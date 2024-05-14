Это не пранк: в Стамбуле в аэропорту задержали мужчину с чемоданом скорпионов и ядовитых пауков

В аэропорту Стамбула турецкая полиция задержала мужчину, который пытался сесть на самолет с чемоданом, содержащим ядовитых пауков и скорпионов. Многие могли подумать, что какой-то "умник" хотел устроить пранк.

Горе-контрабандистом был ученый, который изучает этих созданий. Вероятно, они были нужны ему для новых исследований.

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Мужчину с чемоданом скорпионов и пауков сняли с самолета

У мужчины обнаружили десятки мешков, наполненных примерно 1 500 ценными скорпионами и пауками, в том числе пауками-птицеедами. У мужчины также были многочисленные пластиковые бутылки с неизвестной жидкостью. Турецкие СМИ сообщают, что нарушителем является никто иной, как Лоренцо Прендини, куратор Исторического музея США.

На сайте музея Прендини указан как куратор коллекций пауков, скорпионов и многоножек. Согласно информации, его исследования пауков и скорпионов привели его в более чем 30 стран.

Полиция сообщила, что конфискованные образцы происходят из Турции. ДНК экземпляров могли быть реплицированы, а их яд мог быть изъят для использования в медицинских целях.

Понятно, что эти лекарства имеют очень высокую финансовую ценность, и поэтому вывоз этих видов животных за границу строго запрещен,

– говорится в сообщении полиции.

Подозреваемому грозит обвинение в соответствии с законом о борьбе с контрабандой.

В аэропорту Колумбии арестовали женщину со 130 ядовитыми лягушками

Колумбийские власти изъяли 130 ядовитых лягушек-арлекинов у одного из пассажиров в аэропорту Боготы. Работники нашли их во время проверки багажа.

Женщина, ответственная за этот незаконный акт, была немедленно задержана, и ей предъявили обвинения в незаконной торговле дикими животными. Она направлялась в Сан-Паулу в Бразилии через Панаму.