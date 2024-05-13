Стоимость билета на любимца – такая же, как и стоимость билета на багаж. Документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя. Но, если забыли приобрести билет сразу, то можно докупить его к уже приобретенному билету, не обращаясь для этого в кассу.

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Как правильно путешествовать УЗ с животными

По территории Украины:

  • возьмите с собой ветеринарный документ;
  • купите билет на любимца, животное до 45 сантиметров в холке разместите в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
  • больших собак (выше 45 сантиметров в холке) можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно надо купить также билет на любимца).

Какие документы нужны для путешествия с животными по Украине
Что нужно для путешествия с животными по Украине / Фото Укрзализныци

Базовые правила для выезда за границу

Польша, Чехия, Словакия, Молдова:

  • обязательное наличие ветеринарного паспорта международного образца;
  • надо иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
  • мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;
  • большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.

Венгрия, Австрия, Румыния:

  • обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
  • надо иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
  • мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске (надо покупать животному отдельный билет);
  • крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе (покупать животному отдельный билет при этом все равно нужно).

Что нужно для путешествия с животными за границу
Что нужно для путешествия с животными за границу / Фото Укрзализныци

Кроме того, в зависимости от страны для въезда из Украины с животным еще могут требоваться:

  • наличие микрочипа у животного,
  • действующая вакцинация от бешенства,
  • актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства,
  • документ, что животное не представляет племенной ценности,
  • сертификат соответствия контейнера для животного стандартам IATA,
  • свидетельство ВЕТ-1 и другие документы.

Поэтому в УЗ пассажирам, планирующих поездку с животными за границу, советуют обратиться напрямую в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращения домой.