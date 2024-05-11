Они провели девять месяцев в приюте в Польше, где малыши были разлучены с матерью и не имели возможности выходить на улицу. Наконец они воссоединились в парке Британии. Сотрудники парка описали эту встречу как трогательную.

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Львов из Донецкой области приютили в Британии

Колин Норткотт, руководитель отдела хищников Йоркширского парка, отправился в Польшу, чтобы скоординировать передачу львов, пострадавших от войны в Украине в начале этого года.

В Южном Йоркшире животные прошли реабилитацию с момента их прибытия в марте. Этот процесс длился два месяца.



Колин приехал в Польшу, чтобы помочь перевезти украинских львов в Британию / Фото YORKSHIRE WILDLIFE PARK

Колин отметил, что момент, когда спасенные животные впервые вышли во двор вместе, стал для него действительно незабываемым опытом.

Я чувствовал себя, как гордый папа, который впервые привел детей в школу. Я был с ними в этом путешествии с первого дня, поэтому для меня это было очень трогательно,

– говорит он.

Львы сначала колебались, когда открылись ворота вольера. Однако, после короткого периода неуверенности они быстро адаптировались к новому пространству и начали исследовать и наслаждаться окружающей средой.



Айса с детенышами быстро освоились на новом месте / Фото YORKSHIRE WILDLIFE PARK

Они адаптировались к новой среде с удивительной скоростью. Наблюдатели отмечают, что животные теперь излучают чувство уверенности, которое хорошо воспринимается посетителями.