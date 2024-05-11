Вони провели дев'ять місяців у притулку в Польщі, де малюки були розлучені з матір'ю і не мали змоги виходити на вулицю. Нарешті вони возз'єдналися в парку Британії. Співробітники парку описали цю зустріч як зворушливу.

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Левів з Донеччини прихистили в Британії

Колін Норткотт, керівник відділу хижаків Йоркширського парку, вирушив до Польщі, щоб скоординувати передачу левів, які постраждали від війни в Україні на початку цього року.

У Південному Йоркширі тварини пройшли реабілітацію з моменту їх прибуття в березні. Цей процес тривав два місяці.



Колін приїхав до Польщі, щоб допомогти перевезти українських левів до Британії / Фото YORKSHIRE WILDLIFE PARK

Колін зазначив, що момент, коли врятовані тварини вперше вийшли на подвір'я разом, став для нього справді незабутнім досвідом.

Я почувався, як гордий татусь, який вперше привів дітей до школи. Я був з ними у цій подорожі з першого дня, тому для мене це було дуже зворушливо,

– каже він.

Леви спочатку вагалися, коли відкрилися ворота вольєра. Однак, після короткого періоду невпевненості вони швидко адаптувалися до нового простору і почали досліджувати та насолоджуватися навколишнім середовищем.



Айса з дитинчатами швидко освоїлись на новому місці / Фото YORKSHIRE WILDLIFE PARK

Вони адаптувалися до нового середовища з дивовижною швидкістю. Спостерігачі відзначають, що тварини тепер випромінюють почуття впевненості, яке добре сприймається відвідувачами.